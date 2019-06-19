После освобождения журналиста Ивана Голунова силовики пообещали наказать полицейских, которые фабриковали дела, сообщает DEITA.RU.



Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что полицейских, которые подбрасывают наркотики, ждет очень суровое наказание. Это была реакция на резонансное дело журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков.

Как пишет ТАСС, замглавы МВД заявил, что в России действительно необходимо пересмотреть антинаркотическое законодательство. Александр Горовой уверен, что необходимо смягчить наказание не только за хранение, но и за распространение и изготовление наркотиков.

По его словам, решить все эти вопросы можно, только если наладить диалог с обществом. Замглавы МВД также заявил, что сотрудников, которые были замечены в подбрасывании наркотиков и фабрикации дел по 228 статье, будут сурово наказывать.

Ранее сообщалось, что после освобождения Голунова свои посты потеряли два генерала МВД.

Елена Миронова