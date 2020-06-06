Веркеенко получил неожиданный подарок от премьер-министра Японии

По состоянию на сегодня, 6 июня 2020 года, в Японии зафиксировано 17 064 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных выросло на 46 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Японии составляет 907 человек, за последние сутки зафиксировано 4 случая смерти.

В активной фазе болезни находятся 1 185 человек, из них 98 в критическом состоянии. Уровень летальности: 5.32%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня 14 972.