Новости
Веркеенко получил неожиданный подарок от премьер-министра Японии
6 Июнь 2020, 10:35
Медсправку на права будут выдавать по новым правилам
6 Июнь 2020, 10:08
Нужные электрички вернулись в Приморье
6 Июнь 2020, 09:30
«Это новый Чернобыль»: экологи выступают против ТОР в Приморье
6 Июнь 2020, 09:00
Владивостокская компания выплатила сотрудникам стомиллионный долг
6 Июнь 2020, 08:45
VI Тихоокеанский туристский форум онлайн состоится во Владивостоке в июне
6 Июнь 2020, 08:25
Глава Камчатки хочет изменить принцип расчета северных надбавок
6 Июнь 2020, 08:15
Хабаровские следователи займутся компаниями, которые привезли коронавирусных вахтовиков
6 Июнь 2020, 07:45
Веркеенко получил неожиданный подарок от премьер-министра Японии
Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко поделился в социальных сетях фотографиями неожиданного подарка от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказал Веркеенко подписчикам, он получил те самые
бесплатные маски, за которые премьер-министр Синдзо Абэ был подвергнут
масштабной критике. Родился даже политический термин «Abenomask», преследующий главу
государства на протяжении последних двух месяцев.
«Дорогие (более 200 yen за маску в закупе, общая сумма потраченная из бюджета страны, более 46.6 млрд иен), слишком малого размера, некачественные (были и отзывные кампании ввиду высокого уровня брака от некоторых поставщиков). Ну и довольно поздно... Начаты отправки были 16апреля, когда действовал ЧС и в магазинах не было масок. Июнь - ЧС сняты, маски и санитайзеры в достаточном количестве во всех торговых точках. Сохраню на память:)», - рассказал Виталий Веркеенко.
По состоянию на сегодня, 6 июня 2020 года, в Японии зафиксировано 17
064 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число
зараженных выросло на 46 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Японии составляет 907 человек, за последние сутки зафиксировано 4 случая смерти.
В активной фазе болезни находятся 1 185 человек, из них 98 в критическом состоянии. Уровень летальности: 5.32%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня 14 972.