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Веркеенко получил неожиданный подарок от премьер-министра Японии

веркеенко

Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко поделился в социальных сетях фотографиями неожиданного подарка от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал Веркеенко подписчикам, он получил те самые бесплатные маски, за которые премьер-министр Синдзо Абэ был подвергнут масштабной критике. Родился даже политический термин «Abenomask», преследующий главу государства на протяжении последних двух месяцев.
«Дорогие (более 200 yen за маску в закупе, общая сумма потраченная из бюджета страны, более 46.6 млрд иен), слишком малого размера, некачественные (были и отзывные кампании ввиду высокого уровня брака от некоторых поставщиков). Ну и довольно поздно... Начаты отправки были 16апреля, когда действовал ЧС и в магазинах не было масок. Июнь - ЧС сняты, маски и санитайзеры в достаточном количестве во всех торговых точках. Сохраню на память:)», - рассказал Виталий Веркеенко.

маска

По состоянию на сегодня, 6 июня 2020 года, в Японии зафиксировано 17 064 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных выросло на 46 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Японии составляет 907 человек, за последние сутки зафиксировано 4 случая смерти.

В активной фазе болезни находятся 1 185 человек, из них 98 в критическом состоянии. Уровень летальности: 5.32%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня 14 972.

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