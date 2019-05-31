Финансовые власти готовы принять срочные меры, чтобы бедность россиян не привела к коллапсу на рынке кредитования, сообщает DEITA.RU.

Сокращение доходов населения может обернуться большой проблемой для российской финансовой системы. Если они продолжат падать одновременно с ростом кредитования, то это приведёт к неплатежам по кредитам и начнётся коллапс.



Согласно отчёту Центробанка год вырисовывается примерно такая картина. По данным Росстата, доходы россиян снижаются уже несколько лет, а в первом квартале текущего года они упали на 2,3%.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, у граждан становится всё меньше денег на то, чтобы обслуживать собственные долги — уже сейчас они направляют на погашение кредитов 44% своих доходов.

Сигналы к панике подают и цифры по ипотечному кредитованию. В ипотеке доля кредитов с низким первоначальным взносом остается повышенной, а ведь именно этот фактор показывает способность человека сберегать. Это показывает, что клиенты банков не могут сберегать и уязвимы к дальнейшему снижению своих доходов.

Центробанк в очередной раз предупредил об опасности образования финансового пузыря, который, лопнув, может потянуться за собой в экономическую пропасть и граждан, и банки.



Ранее регулятор предложил изменить подход в расчётах стоимости потребительских кредитов в России.