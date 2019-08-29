Процедуру взыскания долга по зарплате хотят упростить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Трудовые инспекции могут получить дополнительные полномочия. Правительство предложило дать им право отправлять судебным приставам предписания по погашению зарплат, минуя решение суда.

Соответствующий законопроект, направленный на защиту прав работников, уже внесён кабмином на рассмотрение в Госдуму. Решение вопроса о взыскании удержанной бывшим работодателем зарплаты предлагается вывести из судебной плоскости, создав условия, когда её получения можно будет добиться через трудовую инспекцию.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, данная мера будет применена инспектором труда к работодателю только в случае неисполнения должником в срок ранее выданного предписания.

Новая норма пополнит существенный пакет законов, нацеленный на борьбу с недобросовестными работодателями. Этому посвящено несколько статей административного, трудового и уголовного кодексов России.

Дмитрий Шевченко