Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

Одна хитрость позволит не мучиться с экзаменами и возвращением старых прав, сообщает DEITA.RU.



Процедура возвращения водительского удостоверения после лишения долгая и сложная. Особенно не повезло тем водителям, которых лишили прав не в регионе их проживания: на экзамен и за документами придется ехать по месту нарушения ПДД.

Как пишет издание «Автовзгляд», есть одна лазейка, о которой знают немногие. Однако с ней получить права раньше срока все равно не получится. Такой способ подойдет скорее тем, кто не хочет сдавать экзамен или ехать в другой город.

Итак, надо дождаться, когда истечет срок действия ваших прав. Как только это произойдет, надо отправиться в ближайшее отделение ГИБДД с медицинской справкой и попросить выдать вам новое водительское удостоверение. По базе инспектор увидит, что срок лишения закончен, как и срок «годности» документа. Так что права вам выдадут без проблем.

Елена Миронова