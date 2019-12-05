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Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

права

Одна хитрость позволит не мучиться с экзаменами и возвращением старых прав, сообщает DEITA.RU.

Процедура возвращения водительского удостоверения после лишения долгая и сложная. Особенно не повезло тем водителям, которых лишили прав не в регионе их проживания: на экзамен и за документами придется ехать по месту нарушения ПДД.

Как пишет издание «Автовзгляд», есть одна лазейка, о которой знают немногие. Однако с ней получить права раньше срока все равно не получится. Такой способ подойдет скорее тем, кто не хочет сдавать экзамен или ехать в другой город.

Итак, надо дождаться, когда истечет срок действия ваших прав. Как только это произойдет, надо  отправиться в ближайшее отделение ГИБДД с медицинской справкой и попросить выдать вам новое водительское удостоверение. По базе инспектор увидит, что срок лишения закончен, как и срок «годности» документа. Так что права вам выдадут без проблем.

Елена Миронова

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