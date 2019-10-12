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Вернуть смертную казнь намерены в России
Депутаты Госдумы обсудят этот вопрос в понедельник, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
После резонансного убийства девочки в Саратове в обществе снова подняли тему отмены моратория на смертную казнь. С таким предложением выступил журналист Евгений Примаков – депутат ГД от Саратовской области.
В своем телеграм-канале Примаков написал, что требует вернуть смертную казнь для педофилов, террористов и коррупционеров.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» заявил, что партия давно подимает вопрос возвращения сурового наказания за растление малолетних и терроризм. Однако восстановить казнь вряд ли удастся – тогда Россию исключат из совета Европы.
Елена Миронова