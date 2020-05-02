«Вернётся ли Мишустин?»: Политологи рассуждают о последних событиях в правительстве

Политические игры видят в уходе на больничный премьер-министра Михаила Мишустина большинство политологов России, сообщает ИА DEITA.RU. К такому выводу пришло издание «Новые известия» опросив самых ярких политтехнологов.



Для начала политологи отмечают странности в президентском указе, которым был назначен на должность премьера Андрей Белоусов, в связи с тем, что Михаил Мишустин ушел на больничный. Видимо именно этот указ и дал почву для рассуждения большинства политологов о невозвращении премьера к своим обязанностям. Аналитик Андрей Нальгин нашел несколько нарушений регламентов во всей истории в уходом на больничный Михаила Мишустина, а масла в огонь подлил президент который сразу же назначил Белоусова на должность премьера.

В итоге аналитик пишет, что «все эти странности дают основания предположить, что перед публикой был разыгран какой-то спектакль с далеко идущими целями и последствиями». Однако куда важнее ответить на вопрос для чего такой шаг был предпринят. Аналитик выделил три версии. Согласно первой Мишустин провалил возложенные на него обязанности, вторая версия это под ковёрные игры между премьером и его первым заместителем. Однако отдельно аналитик выделил третью версию назвав ее самой рациональной – все странности базируется на «бритве Хэнлона», то есть все нестыковки - результат стремительной деградации управленческой вертикали.

Журналист Павел Пряников отмечает театральность в видеозвонке президенту и неискренность со стороны премьера. Все действия для журналиста выглядят крайне подозрительными. Он считает, что если премьер не заболел, то взял так называемый «больничный» по нескольким причинам, в том числе что могут быть приняты не популярные меры выхода из кризиса.

Политолог Илья Гращенков уверен, что Белоусов играл более важную роль чем премьер с самого начала формирования кабмина. Как пишет политолог, первый вице-премьер отвечал за огосударствление российской политики, то есть переход крупных предприятий к близкому кругу лиц. Однако Гращенков добавляет, что вне зависимости от премьера правительство сохраняет старые традиции лоббизма

Аналитик Анатолий Несмиян считает, что после карантина изменения коснуться всех сфер жизни России, в том числе изменение кадров произойдёт в правительстве.