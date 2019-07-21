Приморские синоптики отмечают, что в воскресенье, 21 июля, погоду в регионе определит тайфун «Данас», сообщает DEITA.RU по материалам «Примпогоды».

По прогнозу синоптиков, в крае в воскресенье ожидается переменная облачность, дождь, местами сильный, на юго-западе вечером местами очень сильный (вероятность 100%), в отдельных районах гроза, туман. Ветер южный умеренный, на южном побережье сильный. Температура воздуха в разных районах края ожидается от+17 до +32°C.

Во Владивостоке ожидается облачная погода, во второй половине небольшой, вечером умеренный дождь (вероятность 80%). Утром местами туман. Ветер юго-восточный сильный, вечером очень сильный. Температура воздуха +21...+23°C.

В Уссурийске облачно, во второй половине небольшой, вечером умеренный дождь (вероятность 70%). Ветер южный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +23...+25°C.



В Находке облачно, во второй половине небольшой, вечером умеренный дождь (вероятность 70%). Ветер юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Температура воздуха +21...+23°C.

Накануне Примгидромет обратился к приморцам с экстренным предупреждением об опасном погодном явлении. В связи с выходом тайфуна «Данас» на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов вечером 21 июля на юго-западе, ночью и днем 22 июля на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15 – 45 мм за 12 часов и менее, в городе Владивостоке, местами в западной половине и на юго-востоке очень сильные дожди (50-80 мм за 12 часов и менее). Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц).

Дмитрий Санников