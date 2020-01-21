Вертикаль власти строят «на костях» местного самоуправления

Местное самоуправление в России сокращается в результате очередной реформы. Однако, находятся и жители, и представители власти, которые положением дел недовольны, сообщает DEITA.RU.

В Шкотовском районе Приморского края проходят публичные слушания по вопросу упразднения сельских поселений и объединения в новую административную единицу – Шкотовский муниципальный район. Жители сел Анисимовка, Лукьяновка и Новонежино высказались против объединения. В Смоляниново же, Подъяпольске и Романовке большинство высказалось «за», но и здесь есть смутные подозрения в использовании административного ресурса.

Федеральные власти объясняют реформу тем, что по 131-му Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у глав сельских поселений 13 полномочий. Кое-где эти самые полномочия остаются лишь на бумаге из-за отсутствия финансовых средств.

В поселениях останутся специалисты территориального управления муниципального округа, которые будут исполнять полномочия сельского поселения. Ну а за счет сокращения административного аппарата, будут больше тратиться денежные средства на развитие этих поселений.

Вот депутатов станет меньше. В период объединения в муниципальный округ депутаты будут выполнять свои полномочия до проведения новых выборов. После проведения выборов полномочия будут выполнять депутаты объединенного муниципального округа.

Тем не менее, введение муниципальных округов в стране наталкивается на сопротивление не только отдельно взятых сельчан, но и целых регионов. В Татарстане глава совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин заявил, что «фактически закон дает возможность ликвидировать все поселения в муниципальных районах». Президента Татарстана Рустам Минниханов считает, что «поселенческий уровень — наиболее правильная форма муниципалитета, когда люди могут дойти до власти». Он подчеркнул, что даже готов судиться с федеральным центром: «Пусть нас накажут за то, что мы с этим законом не согласны!»

Какими же плюсами объясняют новую муниципальную реформу? Сокращение штатов? Если говорить о муниципальных служащих, то сегодня их число не существенно даже для поселения. Если говорить об экономии местного бюджета за счет ликвидации поселенческих администраций, то доля на содержание этих администраций незначительная, а содержание территориальных управлений также потребует затрат из бюджета.

Кроме того, даже если и удастся уменьшить административные расходы в целом, то совершенно непонятно, какую пользу извлечет из этого население? Орган местного самоуправления – это не коммерческая организация, чья деятельность направлена на получение прибыли. Во всяком случае, так должно быть. Главная цель – обеспечение потребностей населения, участия людей в решении вопросов местного значения. Будучи выражением власти народа, местное самоуправление должно приближать управление к гражданам. А какое же тут приближение, если для решения насущных вопросов придется ездить в райцентр?

Да, обещают провести «демократические» выборы в депутаты округа, но о каких «демократических выборах» можно говорить, если реальная демократия возможна только на уровне поселений, где люди еще могут провести сход, собрание, опрос жителей, принять прямым голосованием решение, выбрать представителя в местный совет из числа «своих», живущих по соседству.

Округ, в том виде, который предлагается, таких возможностей уже не даст. А значит, помимо отъема средств местных бюджетов, происходит перекрытие социальных лифтов и купируется возможность появления депутатов «от народа». Пробиться в «окружные» депутаты можно будет только через партийные списки (а это своего рода «сито»), либо индивидуально, но только имея достаточные ресурсы и средства для использования всевозможных политических технологий, что для действительного «представителя народа» уже маловероятно.

Дмитрий Санников