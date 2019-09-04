В первой половине дня в среду, 4 сентября, появилось видео посадки вертолета на площадку судостроительно завода «Звезда», расположенного в приморском городе Большом Камне, сообщает DEITA.RU.



Местные жители, которые, собственно, и прислали кадры с вертолетом в редакцию, предполагают, что именно на нем прилетел глава государства Владимир Путин.

Напомним, в среду, 4 сентября, во Владивостоке стартовал юбилейный Восточный экономический форум. В рамках мероприятия Владимир Путин проведет несколько очень важных встреч.

Екатерина Брязгунова