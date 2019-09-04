4 Сентябрь 2019, 14:15
Вертолет с «Путиным» на видео сняли горожане
В первой половине дня в среду, 4 сентября, появилось видео
посадки вертолета на площадку судостроительно завода «Звезда», расположенного в
приморском городе Большом Камне, сообщает DEITA.RU.
Местные жители, которые, собственно, и прислали кадры с вертолетом в редакцию, предполагают, что именно на нем прилетел глава государства Владимир Путин.
Напомним, в среду, 4 сентября, во Владивостоке стартовал юбилейный Восточный экономический форум. В рамках мероприятия Владимир Путин проведет несколько очень важных встреч.
Екатерина Брязгунова
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