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Вертолет упал в Японское море

Шторм, море, непогода

Противопожарный южнокорейский вертолет упал в Японское море, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Yonhap.

Как пишет издание, противопожарный южнокорейский вертолет упал ночью 31 октября в Японском море неподалеку от островов Токто (Такэсима). Семь человек (пять спасателей и два южнокорейских гражданина) числятся пропавшими без вести.

Сейчас к поисково-спасательной операции привлечены несколько десятков морских судов и вертолетов.

Все южнокорейские вертолеты  EC225 производства компании Airbus сейчас проверяют на исправность. Такое поручение дал глава Республики Корея Мун Чжэ Ин. До окончания проверки эти вертолеты в небо не поднимутся.

А в другой части Японского моря продолжается поиск четверых российских рыбаков, пропавших в субботу, 26 октября. Поисковая операция началась в понедельник, 28 октября, тогда на место прибыли первые спасатели. Вначале недели с завода «Прогресс» в предполагаемый район поиска совершал вылеты поисково-спасательный вертолет Ми-8, который работал в понедельник и вторник на протяжении нескольких часов.

«В организации поиска пропавших задействовано руководство холдинга «Вертолеты России», которое поддерживает постоянный рабочий контакт с пограничной службой и центральным аппаратом МЧС. Руководство холдинга обратилось с просьбой о расширении района поисковой операции», – рассказал представитель авиационного завода.

Дмитрий Санников

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