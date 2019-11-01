Новости
Назван самый татуированный город России
1 Ноябрь 2019, 19:40
«Трезвый в пьяного за секунду» — как избежать развода ГИБДД
1 Ноябрь 2019, 19:20
Ипотеку под 1% запустил Сбербанк
1 Ноябрь 2019, 19:00
Пешком по тайге без тепла и припасов: людей спас рейсовый вертолет
1 Ноябрь 2019, 19:00
Лавров раскрыл планы на военный союз с Китаем
1 Ноябрь 2019, 18:40
Вертолет упал в Японское море
1 Ноябрь 2019, 18:22
Три причины не менять рано летнюю резину на зимнюю
1 Ноябрь 2019, 18:20
«Наступают холода» - прогноз на праздники не радует
1 Ноябрь 2019, 18:00
Вертолет упал в Японское море
Противопожарный южнокорейский вертолет упал в Японское море, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Yonhap.
Как пишет издание, противопожарный южнокорейский вертолет упал ночью 31 октября в Японском море неподалеку от островов Токто (Такэсима). Семь человек (пять спасателей и два южнокорейских гражданина) числятся пропавшими без вести.
Сейчас к поисково-спасательной операции привлечены несколько десятков морских судов и вертолетов.
Все южнокорейские вертолеты EC225 производства компании Airbus сейчас проверяют на исправность. Такое поручение дал глава Республики Корея Мун Чжэ Ин. До окончания проверки эти вертолеты в небо не поднимутся.
А в другой части Японского моря продолжается поиск четверых российских рыбаков, пропавших в субботу, 26 октября. Поисковая операция началась в понедельник, 28 октября, тогда на место прибыли первые спасатели. Вначале недели с завода «Прогресс» в предполагаемый район поиска совершал вылеты поисково-спасательный вертолет Ми-8, который работал в понедельник и вторник на протяжении нескольких часов.
«В организации поиска пропавших задействовано руководство холдинга «Вертолеты России», которое поддерживает постоянный рабочий контакт с пограничной службой и центральным аппаратом МЧС. Руководство холдинга обратилось с просьбой о расширении района поисковой операции», – рассказал представитель авиационного завода.
Дмитрий Санников