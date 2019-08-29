«Весь город перекопан» – губернатор раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Олег Кожемяко проверил ход ликвидации последствий ливневых дождей во Владивостоке, где менее чем через неделю пройдет пятый Восточный экономический форум. Мало того, что после сильных ливней в городе введен режим ЧС, большую часть дорожного ремонта явно не успеют доделать к ВЭФ, что стало предметом критики губернатора, сообщает DEITA.RU.
Ранее агентство уже писало о том, что вероятнее всего гостей форума встретят разбитые дороги, так как их просто не успеют отремонтировать в срок. Вот и губернатор Приморья раскритиковал организацию мэра Владивостока за организацию работы с подрядчиками, потребовав начинать работы раньше.
«Прекрасно известно, что конец лета – сезон дождей, и хорошее время для ремонта – это май и июнь. Планировать конкурсные процедуры, закупки нужно заранее, сам ремонт организовывать с учетом погоды», - поручил мэру губернатор.
Олег Кожемяко рекомендовал главе Владивостока Олегу Гуменюку дисциплинировать подрядчиков и работать более слаженно.
«Чтобы не было такого, когда нахватали объектов, а у них ни людей, ни техники, тут начали, побежали на другой объект, а в итоге весь город перекопан», – заявил губернатор.
Отметим, что в этом году по инициативе губернатора Олега Кожемяко Владивостоку был обещан масштабный ремонт дорог: 15 улиц, 81 километр дорог и 1,8 миллиарда рублей. И он действительно начался, одновременно по всем фронтам, однако достаточно поздно, чтобы успеть до ВЭФ.
Напомним, что 2 сентября во Владивостоке заработает так называемый режим технологической тишины, который традиционно вводят в городе на время проведения Восточного экономического форума.
Михаил Светлов