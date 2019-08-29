Олег Кожемяко проверил ход ликвидации последствий ливневых дождей во Владивостоке, где менее чем через неделю пройдет пятый Восточный экономический форум. Мало того, что после сильных ливней в городе введен режим ЧС, большую часть дорожного ремонта явно не успеют доделать к ВЭФ, что стало предметом критики губернатора, сообщает DEITA.RU.

Ранее агентство уже писало о том, что вероятнее всего гостей форума встретят разбитые дороги, так как их просто не успеют отремонтировать в срок. Вот и губернатор Приморья раскритиковал организацию мэра Владивостока за организацию работы с подрядчиками, потребовав начинать работы раньше.

«Прекрасно известно, что конец лета – сезон дождей, и хорошее время для ремонта – это май и июнь. Планировать конкурсные процедуры, закупки нужно заранее, сам ремонт организовывать с учетом погоды», - поручил мэру губернатор.

Олег Кожемяко рекомендовал главе Владивостока Олегу Гуменюку дисциплинировать подрядчиков и работать более слаженно.

«Чтобы не было такого, когда нахватали объектов, а у них ни людей, ни техники, тут начали, побежали на другой объект, а в итоге весь город перекопан», – заявил губернатор.

Отметим, что в этом году по инициативе губернатора Олега Кожемяко Владивостоку был обещан масштабный ремонт дорог: 15 улиц, 81 километр дорог и 1,8 миллиарда рублей. И он действительно начался, одновременно по всем фронтам, однако достаточно поздно, чтобы успеть до ВЭФ.

Напомним, что 2 сентября во Владивостоке заработает так называемый режим технологической тишины, который традиционно вводят в городе на время проведения Восточного экономического форума.

Михаил Светлов