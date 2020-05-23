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Весь рабочий стаж в электронную трудовую книжку предложил включать Минтруд
Минтруд предложил включать весь трудовой стаж граждан в электронную трудовую книжку, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, такие изменения в Трудовой кодекс и закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» предлагаются в законопроекте, который ведомство уже направило в Российскую трехстороннюю комиссию.
Напомним, с 1 января 2020 года работодатели обязаны предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде. Сам работник при этом имеет право выбрать предпочтительную форму ведения трудовой книжки — электронную или традиционную. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.
Если гражданин решает полностью перейти на электронную трудовую книжку, то бумажную он должен будет хранить дома. Так как все сведения о трудовом стаже содержатся в этом документе, он понадобится при переходе на новую работу. Однако человек может потерять трудовую книжку. Именно поэтому Минтруд предлагает дать возможность каждому гражданину обратиться в ПФР с заявлением с просьбой включить в электронные сведения данные о трудовой деятельности за период до 1 января 2020 года.