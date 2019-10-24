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Веселее вместе: любимый напиток разрешат пить на стадионах
Госдума положительно отнеслась к законопроекту, который позволит расширить возможности отдыха для россиян, сообщает DEITA.RU.
Купить и выпить холодного пива, болея за любимую команду, скоро станет вполне возможно и легально. Уже в ноябре комитет по экономической политике рассмотрит соответствующий документ на одном из своих заседаний.
Парламентарий Игорь Лебедев отметил, что в случае благополучного решения уже к новому году россияне получат возможность насладиться пенным на трибунах стадиона.
Отметим, что идея проекта принадлежит депутатам ЛДПР Игорю Лебедеву и Дмитрию Свищеву. Согласно задумке, часть заработка от продаж легкого алкоголя пойдет на развитие детско-юношеского спорта. При этом на самих соревнованиях в этой категории торговать пивом по-прежнему будет нельзя.
Напомним, что продавать пиво на спортивных мероприятиях в России запретили в 2005 году. Исключение составили только матчи Чемпионата мира в 2018 году. Тогда в 11 российских городах проводились крупные мероприятия в связи с громким спортивным событием.
Александра Маслова