Китайцам пришлась по душе термокружка российского президента, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В китайском интернет-магазине Taobao наметился новый лидер продаж. Им стала копия белой кружки, из которой на публичных мероприятиях пьёт Владимир Путин.

Так, она была широко замечена во время официального ужина на последнем саммите "Большой двадцатки" в Японии. Путин пришёл на застолье вместе со своей любимой кружкой, которая запомнилась не только присутствующим, но и всем, кто в последствии увидел её по телевизору и в прессе.

Копия кружки стоит от 500 до двух тысяч рублей. После покупки её обещают доставить в течение двух недель. Китайское издание The Global Times пишет, что многие продавцы получают до ста заказов в день на эту кружку.

Дмитрий Шевченко