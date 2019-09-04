За перевозку велосипеда в багажнике автомобиля можно лишиться прав, а за дрова без чека – схлопотать штраф. Подробнее о доставляющем проблемы багаже рассказывает DEITA.RU со ссылкой на канал «Автовзгляд».

Наличие велобагажника на корме авто вовсе не станет панацеей от получения штрафа за нарушение правил перевозки крупногабаритного груза. Ведь в большинстве случаев закрепленная сзади машины конструкция с «двухколесным» закрывает номерной знак, а в ряде случаев еще мешает работать габаритным огням. Нужно иметь в виду, что вышеописанные действия могут привести к выписыванию штрафа в размере пяти тысяч рублей на ближайшем посту ГИБДД или к лишению прав на три месяца.

Даже если вы не любитель рыбалки и охоты, схлопотать штраф или уголовный срок проще простого. Если инспектор обнаружит в багажнике электроудочку (штраф от ста тысяч рублей или до двух лет лишения свободы) или тушу дикого животного (штраф от 30 тысяч рублей в случае, если у водителя не найдется действующий охотничий билет с разрешением на добычу обнаруженного). В последнем случае уйти от ответственности может помочь чек из магазина, где была куплена дичь.

За перевозку дров тоже можно попасть на административную ответственность, если водитель не сможет доказать сотруднику полиции факт покупки готового топлива для печи, а не рубки деревьев в ближайшем лесу. За незаконную рубку зеленых насаждений положен штраф от четырех тысяч рублей для граждан, от трехсот тысяч для предпринимателей.

Прошли времена, когда негабаритный груз, выступающий из салона авто на метр и более вдоль и более сорока сантиметров вширь, мог обозначаться водителям лишь красной тряпкой или флажком. Теперь, чтобы избежать штрафа до двух тысяч рублей или лишения прав от двух месяцев, автолюбителю необходимо обзавестись специальными знаками для крупногабаритного груза, двумя фонарями и световозвращателями красного и белого цвета.

Екатерина Цой