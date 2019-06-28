Наступило лето — время отпусков. Многие россияне отправляются на отдых на собственных автомобилях. Чтобы на морском берегу, расположенном в 600–800 километрах, было нескучно, берут с собой различения и предметы первой необходимости. О том, что не стоит брать с собой из-за возможности остаться без прав, рассказывает DEITA.RU.

Велосипед

Перевозить велосипед крайне неудобно, поэтому многие любители активного отдыха предпочитают не скручивать одно колесо, а приобрести навесной багажник, который позволит закрепить велосипед вне автомобиля. Но здесь есть нюанс, приобретая такой навесной багажник, нужно помнить, что велосипед должен крепиться таким образом, чтобы он не закрывал государственный регистрационный номер. В противном случае инспектор ГИБДД может выписать не только штраф в размере пяти тысяч рублей, но и лишить прав на три месяца.

Электроудочка

Незаконная ловля рыбы в России карается не просто штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, но и лишением свободы. Поэтому, если сотрудник ДПС вдруг обнаружит в автомобиле электроудочку, да еще и с уловом, проблемы с законом гарантированы.

Дрова

Если вы отдыхаете дикарями и решили съездить за дровами, то DEITA.RU рекомендует либо отправляться туда, где дрова можно приобрести за деньги, ну или обойтись валежником. Если инспектор ГИБДД остановить водителя и обнаружит в машине дрова, то единственное, чтоб предстоит сделать автолюбителю, — доказать, что дрова результат законной деятельности. Проще говоря, не вы дерево в лесу срубили, а потом дрова нарубили. Если доказать не получится, за дрова придется заплатить до пяти тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова