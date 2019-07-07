Сильный ветер ожидают в воскресенье, 7 июля, на побережье Чукотки, сообщает DEITA.RU по материалам окружного ГУ МЧС России.

По данным спасателей, в регионе ожидается юго-восточный ветер 7 – 12 м/с, с усилениями на побережьях морей до 17– 22 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря порывы 27 – 32 м/с.

Тем временем, в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотки продолжаются поиски людей перевернувшихся на лодке. В поисковых работах задействован 21 человек и 7 единиц техники, это представители полиции, МЧС и местные жители.

В 11.30 ч. на поиски пропавших из г. Билибино вылетел вертолёт МИ-8. На его борту спасатели, психолог и спасшийся после происшествия мужчина.

Напомним, 6 июля 2019 года на реке Малый Анюй в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района перевернулась лодка "Крым". На борту находилось 5 человек, одному человеку удалось спастись.

Дмитрий Санников