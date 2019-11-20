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Ветеранам ответили на актуальные вопросы
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Галина Овсянникова провела встречу с членами Совета ветеранов работников образования Уссурийского городского округа, почетными гражданами города Уссурийска, представителями Уссурийской организации профсоюза образования, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.
По приглашению депутата на встречу с ветеранами пришли
заместитель главного врача по лечебной работе Уссурийской центральной городской
больницы Светлана Петтай, заведующий лечебно-хирургическим отделением
Уссурийской стоматологической поликлиники Игорь Орешкин, директор филиала №6
Приморского регионального фонда социального страхования Ирина Кутакова и
представитель уполномоченного по правам человека в Приморском крае по
Уссурийскому городскому округу Дмитрий Юферов, а также депутаты думы
Уссурийского округа.
Ветеранов интересовали порядок предоставления неработающим пенсионерам мер социальной поддержки в прохождении медицинского обследования, санаторно-курортного оздоровления, зубопротезирования, предоставления транспортных льгот, а также возможность получения бесплатной юридической помощи.
«Я надеюсь, что результатами этой встречи уважаемые ветераны остались удовлетворены. Беседа получилась очень содержательной и интересной как для них, так и для меня, как депутата. Заслуженные педагоги, ветераны труда и почетные граждане получили ответы на свои вопросы, как говорится, "из первых уст" и были определены вопросы для следующей встречи», -
Галина Овсянникова ознакомила собравшихся с последними инициативами губернатора Приморского края Олега Кожемяко на 2020 год, направленными на повышение качества жизни людей старшего поколения.