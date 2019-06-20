Госдуме нравится идея признать ветеранами тех, кто служил в армии Украины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В счет стажа, необходимого для получения звания ветерана военной службы, могут засчитать службу на Украине, в украинской армии.

Сейчас действует закон, согласно которому граждане получают статус ветерана, прослужив в Вооруженных силах РФ или СССР как минимум двадцать лет. Но с тех пор, как Крым и Севастополь стали частью российских территорий, получения стажа и звания ветерана пришлось пересмотреть, чтобы не лишать его бывших граждан Украины. Они тоже имеют право на социальные гарантии, и в новом законопроекте это учитывается.

Но есть оговорка: засчитываться в стаж будет только служба в Вооруженных силах на территории Крыма и только для тех, кто проживал на территории полуострова на постоянной основе (к моменту включения его в состав РФ).

Подписание законопроекта президентом намечено на начало января следующего года.

Анастасия Туркова