Число жителей, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда Приморского края» может увеличиться благодаря законопроекту, одобренному комитетом Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

В соответствии с законопроектом, присваивать региональное звание «Ветеран труда» можно будет гражданам, имеющим краевые награды. В их числе – почетные знаки «Родительская доблесть» и «Почетный гражданин Приморского края», медаль «За особый вклад в развитие Приморского края», знаки отличия «Приморье. За заслуги», «Морская звезда», «За обеспечение законности и правопорядка», «Почетный журналист», «Почетный строитель», «Почетный шахтер», «Почетный энергетик», а также другие награды, установленные краевым законом «О наградах». Кроме того, удостоиться регионального звания «Ветеран труда» могут приморцы, получившие Почетную грамоту Федерации профсоюзов Приморского края после 1 января 2019 года.



Для присвоения почетного статуса, который позволяет получать после назначения пенсии ежемесячную денежную выплату в размере 1 тысячи рублей, гражданам, награжденным краевыми медалями, знаками почета и отличия, профсоюзной грамотой, также необходимо иметь продолжительный стаж работы на территории Приморского края. Для мужчин он должен составлять не менее 40 лет, для женщин – не менее 35 лет. Причем для приморцев, проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу, требования по продолжительности рабочего стажа сокращаются на пять лет. Обладательницам почетного знака "Родительская доблесть" достаточно отработать в Приморье не менее 15 лет.



Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, законопроект дает возможность большему количеству граждан, которые много лет честно и добросовестно работали на благо нашего края, получить почетное звание "Ветеран труда Приморского края" и воспользоваться мерами социальной поддержки. «Поэтому убежден, что проект закона будет поддержан депутатами независимо от их партийной принадлежности на очередной сессии Законодательного Собрания края», - подчеркнул Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников



