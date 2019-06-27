Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента утвердили в первом чтении законопроект, который расширит число граждан, имеющих право на получение звания «Ветеран труда Приморского края», сообщает DEITA.RU.

В соответствии с поправками к закону «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» получить региональное звание смогут жители, имеющие краевые награды. В их числе – почетные знаки "Родительская доблесть" и "Почетный гражданин Приморского края", медаль "За особый вклад в развитие Приморского края", знаки отличия "Приморье. За заслуги", "Морская звезда", "За обеспечение законности и правопорядка", "Почетный журналист", "Почетный строитель", "Почетный шахтер", "Почетный энергетик", а также другие поощрения, установленные краевым законом "О наградах". Кроме того, удостоиться краевого звания "Ветеран труда" смогут приморцы, получившие Почетную грамоту Федерации профсоюзов Приморского края после 1 января текущего года.



Для присвоения почетного статуса, который позволяет получать после назначения пенсии ежемесячную денежную выплату в размере 1 тысячи рублей, гражданам, награжденным краевыми медалями, знаками почета и отличия, профсоюзной грамотой, также необходимо иметь продолжительный стаж работы на территории Приморского края. Для мужчин он должен составлять не менее 40 лет, для женщин – не менее 35 лет. Причем для приморцев, проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу, требования по продолжительности рабочего стажа сокращаются на пять лет. Обладательницам почетного знака "Родительская доблесть" достаточно отработать в Приморье не менее 15 лет.



Как считает председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, законопроект даст возможность большему количеству приморцев получить региональное звание "Ветеран труда Приморского края". "Присвоение почетного статуса станет для людей, которые много лет честно и добросовестно работали на благо нашего края, еще одним признанием их заслуг, а также позволит им воспользоваться мерами социальной поддержки, которые закреплены за этой категорией граждан", - подчеркнул Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников