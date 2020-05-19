Ветхий край: дв гектары и льготные ипотеки не спасают Дальний Восток от увядания

Жилищная отрасль ДФО демонстрирует глубочайшее падение, сообщает ИА DEITA.RU.

РИА Новости опубликовали рейтинг ввода в строй нового жилья за 2019 год. Дальневосточные регионы, в большинстве своем - среди отстающих.

На фоне демографических проблем жилищный кризис чувствуется все острее. Последнее место среди российских регионов по темпам ввода в строй нового жилья занимает Чукотка. Северный край находится на 85 месте с 0,02 кв.м. на человек. Темпы ввода по сравнению с 2018 годом рухнули на 31%.

Сразу перед ней - Магаданская область с парадоксальной ситуацией. Темы стройки выросли на 70 процентов, но и цены взлетели аж на 98 процентов.

Итого - 0,05 кв.м. на человека в год. Там же располагаются Камчатка, ЕАО и Забайкалье. Во всех регионах значения составляют меньше 0,2 квадратных метра для человека в год. Но все логично - народ из регионов бежит, строить жилье некому и не для кого.

Относительно благополучный по дальневосточным меркам Хабаровский край занимает 79-е место, темпы увеличились лишь на 3%. Бурятия и Амурская область занимают 78 и 77 место. В Амурской области цены на жилье возросли на 16,5 процентов.

Чуть лучше ситуация в Приморском крае. Приморье располагается на 69 месте среди регионов страны с показателями 0,28 кв.м. на человека. При этом традиционно высокие цены выросли еще на 13,5%.

Дальний Восток по статистическим показателям вперед тянут только Сахалин и Якутия. Вотчина Валерия Лимаренко находится на 17 месте. Темы ввода в строй нового жилья выросли на 16,8 процентов, а цены - на 4 процента. Также неплохие показатели у Якутии. 21-е место, 0,6 кв.м. на человека, рост объема жилья и цен на 9%.

При катастрофических темпах строительства жилья на Дальнем Востоке никакие дальневосточные ипотеки ситуацию не спасут. Процент аварийного жилья неуклонно растет - ветхих домов в регионе почти в 2 раза больше, чем в остальной России.