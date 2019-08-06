Число пунктов пропуска, которые иностранные граждане смогут миновать, имея электронную визу, предлагают расширить. Речь идет о пересечении границы только на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU. Такое закон поступил в Государственную Думу на рассмотрение.

Предполагается, что данная мера коснется всех типов пунктов пропусков: речных и автомобильных, а также смешанных. Перечень пунктов пропуска будет определен по решению Кабмина.

Ожидается, что данная мера привлечет на Дальний Восток еще больше туристов из стран АТР и, в целом, будет способствовать развитию региона.

Напомним, методы привлечения туристов в Приморье из соседних стран работают. В регион все больше едет китайский туристов, однако их здесь поджидают жесткие проверки.

Екатерина Брязгунова