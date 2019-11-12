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Въезд на мост блокирован в столице — карта
Въезд на Золотой мост блокирован многокилометровой пробкой вечером во вторник, 12 ноября, сообщает DEITA.RU.
Судя по Яндекс.Картам, многокилометровая пробка сковала главный проспект дальневосточной столицы. 100 лет Владивостоку около 21-го часа встал, что называется, колом. Начиная от второреченского путепровода и до самого Золотого моста автомобильная артерия стала не просто красной, а бордовой.
Местные автомобилисты отмечают, что ничего подобного давно не видели. «Я проезжала по мосту в сторону Зари, и меня поразила эту пробка до глубины души. Все желающие доехать до Чуркина быстрее доберутся по объездной», — уверяет автолюбительница Жанна.
К слову, центральная часть Владивостока тоже стоит в десятом часу по необъяснимым причинам.
Екатерина Брязгунова