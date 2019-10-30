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19 Август 2019, 19:45

Въезд на опасный мост блокировала пробка

рудневский

На Рудневском мосту произошло ДТП, спровоцировавшее серьезную пробку. Об этом сообщает DEITA.RU. Информация опубликована в паблике dps_vl, фото предоставлено аварийными комиссарами.

По сообщению подписчиков, Fit врезался во впереди идущий Patrol.

«По этому мосту ехать-то опасно, не говоря уже о том, чтобы стоять и оформлять ДТП», - отмечают комментаторы под новостью.

Отметим, сейчас Яндекс. Карты показывают 3 балла пробки. В целом дорожная обстановка в городе стабильная. Основные участки затрудненного движения: Океанский проспект, Фонтанная, в районе Снеговой и при въезде на Некрасовский путепровод.

Напомним, что вечером во вторник, 29 октября, город сковали 9-балльные пробки и многие жители дальневосточной столицы опоздали на работу.

Александра Маслова 

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