Въезд в приморский город закроют на сутки

По информации паблика dpscontrol, железнодорожный переезд через дорогу из Петровки в Большой Камень будет ограничен долгое время, сообщает DEITA.RU.

По сообщению в социальной сети, переезд «22 км» ограничат с 00.00 5 ноября до 00.00 часов 6 ноября - ровно на сутки. Это связано с капитальным ремонтов жд-путей.

В паблике отметили, что перед переездом уже висят информационные плакаты. Автомобильное движение на въезде в Большой Камень будет контролироваться регулировщиком.

«В случае необходимость для МЧС, скорой и пожарной служб организуют специальный проезд», - добавили в мэрии города.

Александра Маслова