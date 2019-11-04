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Въезд в приморский город закроют на сутки
По информации паблика dpscontrol, железнодорожный переезд через дорогу из Петровки в Большой Камень будет ограничен долгое время, сообщает DEITA.RU.
По сообщению в социальной сети, переезд «22 км» ограничат с 00.00 5 ноября до 00.00 часов 6 ноября - ровно на сутки. Это связано с капитальным ремонтов жд-путей.
В паблике отметили, что перед переездом уже висят информационные плакаты. Автомобильное движение на въезде в Большой Камень будет контролироваться регулировщиком.
«В случае необходимость для МЧС, скорой и пожарной служб организуют специальный проезд», - добавили в мэрии города.
Александра Маслова