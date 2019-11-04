telegr wh call

Новости

Въезд в приморский город закроют на сутки

4 Ноябрь 2019, 23:30

Диетологи рассказали о пользе сна

4 Ноябрь 2019, 22:30

Медведев похвастался перед деловым сообществом

4 Ноябрь 2019, 21:30

Китайская соя едва не утонула в Амуре

4 Ноябрь 2019, 20:30

Пьяные водители бьются как тарелки

4 Ноябрь 2019, 20:00

Палаты царские: найдено самое дорогое жилье на Дальнем Востоке

4 Ноябрь 2019, 19:30

Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой

4 Ноябрь 2019, 19:00

Погибла семья: легковое авто врезалось в трактор

4 Ноябрь 2019, 18:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Въезд в приморский город закроют на сутки

пробка, авто, затор, автомобильный

По информации паблика dpscontrol, железнодорожный переезд через дорогу из Петровки в Большой Камень будет ограничен долгое время, сообщает DEITA.RU.

По сообщению в социальной сети, переезд «22 км» ограничат с 00.00 5 ноября до 00.00 часов 6 ноября  - ровно на сутки. Это связано с капитальным ремонтов жд-путей.

В паблике отметили, что перед переездом уже висят информационные плакаты. Автомобильное движение на въезде в Большой Камень будет контролироваться регулировщиком.

«В случае необходимость для МЧС, скорой и пожарной служб организуют специальный проезд», - добавили в мэрии города.

 

Александра Маслова

Популярное

В центре столицы разгорелась драка

Самая богатая жена подчиненного Путина объяснила разницу в доходах

«Я тебе сейчас всеку»: «красного губернатора» прогнали с митинга

Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой
Загрузка...
Загрузка...