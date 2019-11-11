Въезд в столицу скоро перекроют

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На дорожном участке в районе проспекта 100-летия Владивостока временно ограничат дорожное движение, сообщает DEITA.RU.
Перекроют важный участок трассы ночью – с часу до четырех утра 12 ноября, сообщили в городской администрации. Подчеркивается, что в районе дома №157 будут демонтировать довольно объемную рекламную конструкцию.
В мэрии отметили, что реклама представляет собой металлическую арку над проезжей часть, поэтому снимать ее будет довольно долго и трудоемко, потребуется спецтехника. Решение об ограничении проезда приняли как раз для того, чтобы работы не мешали проезду автотранспорта и наоборот.
«В этот период разрешат проезд на проспекте 100-летия в районе улицы Чапаева. Так же объехать часть дороги можно будет по Чапаева, Маковского и Радио», - подсказали в городской администрации.
Примечательно, что городская полиция призвана обеспечить безопасность дороги во время проведения демонтажных работ на участке. Кроме того, там установят временные техсредства для организации движения транспорта.
Александра Маслова