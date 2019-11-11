telegr wh call

Новости

Россияне начали отказываться от наличных

11 Ноябрь 2019, 19:40

История посаженного на цепь ребенка получила продолжение

11 Ноябрь 2019, 19:20

40-градусные морозы идут на Россию

11 Ноябрь 2019, 19:00

Центробанк заявил об атаках на банковские карты

11 Ноябрь 2019, 18:40

Въезд в столицу скоро перекроют

11 Ноябрь 2019, 18:20

Елена Чибрикова: Работа с пожилыми людьми – важная задача краевой администрации

11 Ноябрь 2019, 18:16

Приморская молодёжь поборется за звание лучшего мастера своей профессии

11 Ноябрь 2019, 18:10

Рекордное количество дворов благоустроено в столице Приморья

11 Ноябрь 2019, 18:04

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Въезд в столицу скоро перекроют

дорога, трасса, Владивосток, транспорт, ночь

На дорожном участке в районе проспекта 100-летия Владивостока временно ограничат дорожное движение, сообщает DEITA.RU.

Перекроют важный участок трассы ночью – с часу до четырех утра 12 ноября, сообщили в городской администрации. Подчеркивается, что в районе дома №157 будут демонтировать довольно объемную рекламную конструкцию.

В мэрии отметили, что реклама представляет собой металлическую арку над проезжей часть, поэтому снимать ее будет довольно долго и трудоемко, потребуется спецтехника. Решение об ограничении проезда приняли как раз для того, чтобы работы не мешали проезду автотранспорта и наоборот.

«В этот период разрешат проезд на проспекте 100-летия в районе улицы Чапаева. Так же объехать часть дороги можно будет по Чапаева, Маковского и Радио», - подсказали в городской администрации.

Примечательно, что городская полиция призвана обеспечить безопасность дороги во время проведения демонтажных работ на участке. Кроме того, там установят временные техсредства для организации движения транспорта.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Дорогу на Борисенко откроют после восстановления Примводоканалом разрушенного водоотвода

«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода

Въезд в приморский город закроют на сутки

Популярное

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

Land Cruiser устроил беспредел и отделался от наказания

Ураган и снег: об ударе стихии предупреждают синоптики

Услуга ЖКХ подорожает в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...