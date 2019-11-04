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Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой
Пятикилометровая пробка из Кипарисово заблокировала движение во Владивосток намертво, сообщает DEITA.RU.
Согласно информации от сервиса Яндекс.Пробки, данный участок трассы стоит просто «намертво», въехать в краевую столицу по этой дороге практически нельзя.
«Стоим уже около часа, просто невозможное что-то! Ездили за город отдохнуть на праздники. Теперь даже не знаю, когда будем дома», - рассказывает житель дальневосточной столицы Иван.
Причина столь затрудненного движения – дорожные работы на этом участке трассы.
Александра Маслова
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