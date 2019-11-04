Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой

Пятикилометровая пробка из Кипарисово заблокировала движение во Владивосток намертво, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации от сервиса Яндекс.Пробки, данный участок трассы стоит просто «намертво», въехать в краевую столицу по этой дороге практически нельзя.

«Стоим уже около часа, просто невозможное что-то! Ездили за город отдохнуть на праздники. Теперь даже не знаю, когда будем дома», - рассказывает житель дальневосточной столицы Иван.

Причина столь затрудненного движения – дорожные работы на этом участке трассы.

Александра Маслова