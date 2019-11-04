telegr wh call

Новости

Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой

4 Ноябрь 2019, 19:00

Погибла семья: легковое авто врезалось в трактор

4 Ноябрь 2019, 18:30

Жители столицы увидели черный дым над городом

4 Ноябрь 2019, 18:00

Стало известно, где покупают новые автомобили

4 Ноябрь 2019, 17:30

«Это – диагноз»: в интернете вывели «идеальную формулу» ДТП с такси

4 Ноябрь 2019, 17:00

Самая богатая жена подчиненного Путина объяснила разницу в доходах

4 Ноябрь 2019, 16:30

Горячо отметили: из-за праздника сгорело несколько дач

4 Ноябрь 2019, 16:00

«Осторожно, медведь» - новые знаки появятся в России

4 Ноябрь 2019, 15:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой

пробка, авто, затор, автомобильный.jpg

Пятикилометровая пробка из Кипарисово заблокировала движение во Владивосток намертво, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации от сервиса Яндекс.Пробки, данный участок трассы стоит просто «намертво», въехать в краевую столицу по этой дороге практически нельзя.

«Стоим уже около часа, просто невозможное что-то! Ездили за город отдохнуть на праздники. Теперь даже не знаю, когда будем дома», - рассказывает житель дальневосточной столицы Иван.

Причина столь затрудненного движения – дорожные работы на этом участке трассы.

Александра Маслова 

Читайте также:

«Это просто нереально» — столичные жители погрязли в 9-балльной пробке

Въезд на опасный мост блокировала пробка

Федеральную трассу сковали пробки из-за смертельного ДТП

Популярное

«Совсем делать нечего»: россияне в гневе от новых ПДД

В центре столицы разгорелась драка

Менять «хрущевки» на небоскребы будут во всех регионах

Новости о результатах поисков рыбаков дали спасатели
Загрузка...
Загрузка...