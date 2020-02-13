«Вези меня, мразь» - таксист рассказал о скандальной пассажирке

Таксист, который был атакован своей пассажиркой в подмосковном Одинцово, дал комментарии по поводу резонансного случая, сообщает ИА DEITA.RU.

Накануне по социальным сетям разошлось видео со странной женщиной, которая три минуты кричала на таксиста, сидя на заднем сидении машины. На видео девушка бьет мужчину по плечу, кричит и громко оскорбляет, агрессивно требуя довезти ее до места назначения.

Водитель реагирует очень спокойно, отвечая, что не повезет женщину – речи его максимально сдержанны и корректны.

Как сообщили Ura.ru, яростная пассажирка – участница «Мисс Томск-2013», а ныне фитнес-тренер.

В СМИ мужчина сообщил, что пассажирка подошла к машине через семь минут после того, как авто подъехало по указанному ей адресу. Девушка сразу начала вести себя агрессивно, высказывая то, что водитель мог бы развернуться и начать поездку ранее.

За ожидание мужчина попросил ее заплатить 57 рублей сверху изначально указанной стоимости, что вызвало всплеск агрессии у пассажирки.

«Я снимал видео специально, чтобы потом ко мне не было претензий. Если бы она написала заявление о том, что якобы «этот человек» напал на нее – было бы доказательство – я пытался говорить очень корректно», - рассказал водитель в интервью «Рен-ТВ».

Мужчина добавил, что не держит на девушку зла и переживает за ее репутацию.