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«Вези меня!» - Ургант снял пародию на истеричную пассажирку такси
Поклонники телеведущего оценили шутку
Агрессивная пассажирка такси, накричавшая на водителя, становится все более известной – так, телеведущий Иван Ургант уже снял пародию на поведение несдержанной дамы, сообщает ИА DEITA.RU.
Видео появилось в паблике «Вечерний Ургант». На нем Иван кричит в кабине лифта, цитируя девушку-героиню нашумевшего ролика.
«Вези меня, мразь! Что ты делаешь? Я тебе сказал – вези меня! Ты издеваешься надо мной?! Вези меня!», - кричит телеведущий, копируя слова и интонации девушки из такси.
После этого «на выручку» ведущему приходит его коллега – Дмитрий Хрусталев, который поясняет, что нужно всего лишь нажать кнопку.
Поклонники телеведущего оценили эту шутку, нелестно отозвавшись об оригинальной героине ролика, и похвалив актерское мастерство Урганта.
«Ивану тяжело вытравливать из себя интеллигента».
«Нормально! Мем из такси в лифт залетел».
«Я думал, что он на Соловьёва кричит».