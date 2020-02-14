«Вези меня!» - Ургант снял пародию на истеричную пассажирку такси

Агрессивная пассажирка такси, накричавшая на водителя, становится все более известной – так, телеведущий Иван Ургант уже снял пародию на поведение несдержанной дамы, сообщает ИА DEITA.RU.

Видео появилось в паблике «Вечерний Ургант». На нем Иван кричит в кабине лифта, цитируя девушку-героиню нашумевшего ролика.

«Вези меня, мразь! Что ты делаешь? Я тебе сказал – вези меня! Ты издеваешься надо мной?! Вези меня!», - кричит телеведущий, копируя слова и интонации девушки из такси.

После этого «на выручку» ведущему приходит его коллега – Дмитрий Хрусталев, который поясняет, что нужно всего лишь нажать кнопку.

Поклонники телеведущего оценили эту шутку, нелестно отозвавшись об оригинальной героине ролика, и похвалив актерское мастерство Урганта.

«Ивану тяжело вытравливать из себя интеллигента».

«Нормально! Мем из такси в лифт залетел».

«Я думал, что он на Соловьёва кричит».