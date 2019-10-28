«Везут дрова и боятся вампиров» — водители автобусов разгневали горожан

Жители Уссурийска и Владивостока жалуются на крайне некачественное транспортное обслуживание в крае. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как сообщила одна из местных жительниц на страничке популярного уссурийского блогера Марка Чернослива, каждая поездка в автобусе становится настоящим квестом и своеобразной пыткой. Женщина жалуется на то, что сидячих мест всегда не хватает, а водители транспорта водят очень неаккуратно, резко тормозя и не снижая скорость на поворотах, «как дрова везет», в связи с чем вероятность получить травму или серьезно покалечиться в транспорте очень велика.

Кроме того, жительница Уссурийска сетовала на то, что автобусы ходят очень редко, и довольно быстро перестают «работать». Так что, людям, которые работают допоздна или учатся в вечернюю смену, порой невозможно добраться до дома иначе, чем вызывать такси.

Отметим, что в столице края ситуация ничем не лучше. Жители Владивостока так же жалуются на набитые битком салоны, водителей, которые выясняют отношения друг с другом прямо на проезжей части, часто на повышенных тонах.

«Часто водитель автобуса просто не тормозит на остановке. Я ехала утром на работу, выходить мне на «Педучилище». Так вот, водитель даже не сбавил скорость на остановке – бодро проехал мимо, будто ее там и нет. На мое возмущение ответил, что не понял, что кому-то надо выйти, и что надо было караулить его, дескать, у выхода с оплатой. Ничего, что у этого маршрута по регламенту там остановка, и он не таксист, чтобы останавливаться только «по требованию», - возмущена жительница краевого центра Валентина.

Кроме того, автобус может просто не прийти – в городе есть маршруты, ездить по которым в темное время суток водители, видимо, считают невыгодным.

«Пытался уехать с Тихой в восемь вечера – не так уж поздно! Полчаса подождал, плюнул и вызвал такси. У них правило такое – не выезжать с наступлением темноты? Вампиров боятся, что ли? А еще как-то на Проспекте Столетия – автобус на Эгершельд пришел по расписанию, но даже не стал останавливаться – просто пронесся мимо, хотя в салоне были пассажиры. И снова пришлось брать такси», - рассказывает приморец Денис.

Александра Маслова