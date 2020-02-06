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6 Декабрь 2019, 18:15

«Вгрызлись по-серьезному»: Кожемяко рассказал, что не так с дорогой Владивосток-Находка

недостроенный мост

Губернатор Приморья в интервью ТАСС рассказал, что не так со строительством международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего Владивосток, Артем и Находку, сообщает DEITA.RU.

Проблема дорог и мостов действительно остра для Приморья, и она оказалась более глубокой, чем ожидалось, заявил Олег Кожемяко. В качестве примера приморский губернатор привел трассу Владивосток-Артем-Находка, часть международного транспортного коридора «Приморье-1», которая строится уже больше 10 лет.

По словам губернатора, при более детальном анализе оказалось, что техническая документация на ремонт отсутствовала, а имеющиеся изыскания провели поверхностно.

«Можно было бы закатать в асфальт, но там пучины на метр нужно удалять», - отметил Олег Кожемяко.

 Сейчас, когда «вгрызлись» туда по-серьезному», есть надежда, что за несколько лет 2020-2021 – дорогу приведут в порядок, пообещал губернатор. Параллельно краевые власти занялись вплотную профильным краевым предприятием – «Примавтодором», который, по словам Кожемяко, «был в убитом состоянии, в большой кредиторской задолженности» и без техники.

Кроме того, губернатор признал, что в регионе не было ни одного моста в стадии проектирования, и сейчас одновременно идет работа над 29 мостовыми сооружениями.

 

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