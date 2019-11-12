Вход в Интернет только по паспорту прокомментировал Кремль

Пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для входа в Интернет, сообщает DEITA.RU.

Как считает Дмитрий Песков, вход в Интернет только по паспорту привел бы к нарушению прав граждан. Кроме того, по его мнению, это могло бы привести и к созданию цензуры.

Вопрос о входе в Интернет только по паспорту журналисты задали Дмитрию Пескову неспроста. Дело в том, что подобное предложение президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков направил руководству Госдумы и Совета Федерации.

Как пишет ТАСС, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил предложение как актуальное. При этом парламентарий подчеркнул, что по этому поводу нужно сначала узнать мнение россиян.

Дмитрий Санников