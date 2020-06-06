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VI Тихоокеанский туристский форум онлайн состоится во Владивостоке в июне

туризм

Ежегодный Тихоокеанский туристский форум из-за пандемии COVID-19 в 2020 году пройдет в формате онлайн 16-18 июня. Главной темой станет развитие внутреннего туризма Дальнего Востока после снятия режима ограничений. Первые лица правительства, их заместители, эксперты и специалисты туристской индустрии обсудят антикризисные меры и вынесут предложения по решению проблем отрасли.

В качестве спикеров выступят Валерий Сусь (агентство «ГидМаркет»), Илья Сухих (рестораны Zuma и Supra), Леонид Мармер (Amadeus Россия), Федерико Арнальди (проект «Поедем, поедим»), Екатерина Гагарина («Аккорд менеджмент групп»), Михаил Шенштейн (сервиса Tastyclub) и другие. 

Программа форума включает три тематические сессии с подтемами:

1. «Пульс туризма», 16 июня 16:00-20:00

-         Аналитика и прогнозы. Состояние рынка сейчас и сценарии выхода из кризиса;

-         Государственная поддержка в условиях финансового кризиса;

-         Региональное взаимодействие. Как стимулировать турпотоки?;

-         Перспективы авиасообщения после карантина;

-         Цифровизация отрасли туризма.

2. «Кнопка на старт», 17 июня 16:00-20:00

-         Каким станет турист после карантина? Где и как его "ловить"?

-         Маркетинг в социальных сетях;

-         Новая упаковка старого турпродукта.

 

3. «Вектор на развитие», 18 июня 16:00-20:00

-         Событийное мероприятия. Как создать и привлечь туриста? 

-         Как преодолеть сезонность в туризме?

-         Гастрономический туризм.

 Также в рамках форума 10 июня пройдет выездная сессия Восточного экономического форума. Ее главной темой станет развитие гастрономического туризма в Приморском крае с помощью феномена дальневосточной кухни. Сессия также состоится в онлайн-формате в виде телемоста между Владивостоком и Москвой.

 Чтобы посмотреть прямые трансляции и задать вопросы спикерам, необходимо зарегистрироваться на сайте форума. Целевая аудитория вебинаров: туроператоры, отельеры и рестораторы со всех регионов России и стран СНГ.

Организаторы: Правительство Приморского края, Федеральное агентство по туризму, Фонд Росконгресс, центр «Мой бизнес», Агентство по туризму Приморского края, Туристско-информационный центр Приморского края.

Информационные партнеры: агентство LMG, ИА PrimaMedia, портал Profi.Travel, ИА Дейта, ИА EastRussia, Федерация рестораторов и отельеров России, портал Pacific Russian Food, информационный холдинг «Бизнес кейс». 

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