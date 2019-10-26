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Виадук столицы частично обрушился на автомобиль

Черный джип

Житель Владивостока стал свидетелем частичного обрушения воздушного пешеходного перехода на мимо приезжающий автомобиль. Об этом сообщает DEITA.RU. 

«Ты едешь домой, впереди выходные. А в это время с надземного перехода отваливается здоровенный кусок железной трубы», - пишется на своей странице в популярной социальной сети житель столицы.

По словам молодого человека, кусок арматуры от виадука, находящегося рядом с остановкой «Тихоокеанский», долгое время висел над проезжающими мимо автомобилями.

«Прямо на моих глазах железная падает на машину», - рассказывает мужчина отметив, что в результате «встречи» арматуры и автомобиля - помятый капот и сломанное зеркало бокового вида.

О дальнейших развитиях событий автор публикации не сообщает.

Екатерина Цой

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