Вице-губернатор пообещал награду за «голову» виновника

ДТП, в котором пострадал известный байкер Гриша Varg, вызвало бурную реакцию в социальных сетях, сообщает «DEITA.RU».

Мотоциклист с тяжелыми повреждениями находится в реанимации в состоянии комы. Предполагается, что мотоциклист пострадал в столкновении с легковым автомобилем.

Приморский политический долгожитель бывший вице-губернатор Приморья Павел Серебряков сам достаточно активный участник регионального байкерского движения через соцсети обратился к очевидцам и участникам происшествия.

На своей странице Серебряков попросил очевидцев ДТП откликнуться и помочь в расследовании. А обращаясь к возможному виновнику и его родственникам экс-чиновник отдельно добавил: «Человек, кто это сделал... или родственники человека, кто это сделал... или знакомые человека, кто это сделал. Всё тайное становится явным... в течение недели, если сам не выйдешь, за информацию я объявлю награду... и найдем».

Михаил Светлов