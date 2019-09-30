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Вице-губернатор пообещал награду за «голову» виновника
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Вице-губернатор пообещал награду за «голову» виновника
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ДТП, в котором пострадал известный байкер Гриша Varg, вызвало бурную реакцию в социальных сетях, сообщает «DEITA.RU».
Мотоциклист с тяжелыми повреждениями находится в реанимации в состоянии комы. Предполагается, что мотоциклист пострадал в столкновении с легковым автомобилем.
Приморский политический долгожитель бывший вице-губернатор Приморья Павел Серебряков сам достаточно активный участник регионального байкерского движения через соцсети обратился к очевидцам и участникам происшествия.
На своей странице Серебряков попросил очевидцев ДТП откликнуться и помочь в расследовании. А обращаясь к возможному виновнику и его родственникам экс-чиновник отдельно добавил: «Человек, кто это сделал... или родственники человека, кто это сделал... или знакомые человека, кто это сделал. Всё тайное становится явным... в течение недели, если сам не выйдешь, за информацию я объявлю награду... и найдем».
Михаил Светлов