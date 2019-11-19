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Вице-губернатор Приморья рассказал о "тайном смысле" своей отставки

Здание, администрация приморского края, апк.jpg

У Инвестиционного Агентства Приморья появится новый глава – Игорь Трофимов, сообщает DEITA.RU.

Сейчас Трофимов находится на должности  исполнительного директора АО «Корпорации развития Приморского края». Как сообщил корреспонденту DEITA.RU. Константин Богданенко, ранее руководивший агентством, он покинул свой пост по собственному желанию.

«Поддерживаю назначение Игоря Трофимова руководителем Инвестагентства. На примере КРПК он уже показал себя эффективным руководителем. В таких кадровых изменениях нет никакого тайного смысла, это нормальный рабочий процесс. Мой уход - это собственное решение. За последнее время сложилась хорошая активная команда, которая работает над тем, чтобы вести бизнес в Приморье было легко и комфортно. Над этим и будем продолжать работать», - рассказал DEITA.RU сам Богданенко.

Он добавил, что пока планирует взять небольшой отпуск, «чтобы перезагрузиться». Далее чиновник намерен работать над новыми проектами на территории Приморья.

Отметим, что немногим ранее Богданенко покинул пост вице-губернатора Приморского края. Тогда это было преподнесено, как смена поля деятельности чиновника в команде губернатора.

Однако, должность главы Инвестагентства края он занимал всего пару месяцев. Теперь стало ясно, что команду нынешнего губернатора Богданенко все-таки покидает. В этом свете важно отметить, что привел Константина Богданенко во властные структуры экс-руководитель края - Андрей Тарасенко. А сам чиновник считается креатурой полпредства ДВФО.

Эксперты склонны воспринимать эту новость, как дистанцирование команды Олега Кожемяко от персон, способных влиять на принимаемые ею решения, в том числе через кадровую политику.

 

Александра Маслова

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