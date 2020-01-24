Вице-мэру Владивостока пригрозили Варламовым

Новая табличка на историческом здании в центре приморской столицы изготовлена с нелепой ошибкой, сообщает DEITA.RU.



Несоответствие того, что получилось, тому, что должно быть, заметил краевед Андрей Сидоров. В фейсбуке он разместил обращение к новому вице-мэру Владивостока по культурным вопросам Азату Ислаеву, предложив его вниманию «новый ляп» профильных чиновников.

«Речь идет о вновь установленной табличке на доме Демби по Океанскому проспекту, 9. Мало у нас грязи на улицах, так она теперь проникла и в головы чиновников от культуры. "Дом доходный Демби" можно писать только в реестрах исторических зданий», – подчеркнул член общества изучения Амурского края Андрей Сидоров.

Специалист отметил, что такой порядок слов в случае с реестрами определен правилами ведения учета, но в остальных случаях нормы русского языка диктуют прямой порядок «Доходный дом Дерби». А сложившуюся ситуацию он назвал примером безответственного отношения к обязанностям.

«Господин Ислаев, если вы не хотите попасть на острый язычок очередного всероссийского блогера типа Варламова, то примите меры. Народ одобрит ваш первый шаг в защиту (речевой) культуры Владивостока», – завершается обращение.

Напомним, перед форумом АТЭС Владивосток прославился альтернативно переведенными дорожными табличками-указателями, где красовались, к примеру, urban centr (так был назван центр города) или Voyennoye highway (оригинально интерпретированное Военное шоссе). Бывший тогда губернатором Владимир Миклушевский распорядился заменить указатели за счет подрядчика.

Что касается блогеров, Владивосток не раз оказывался в прицеле их внимания, в том числе недоброжелательного. Тот же Варламов включал город в топ-100 самых уродливых зданий, называл его совершенно неуютным и постоянно стоящим в пробках, а также интересовался, есть ли вообще что-то, за что можно любить Владивосток.

Елена Кот