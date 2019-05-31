Люди внутри магазина были напуганы, сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 31 мая, в Уссурийске состоялось открытие одного из крупнейших торговых центров. ТРК давно ждали сотни местных жителей, так что все они пришли на открытие.
Пока двери еще были закрыты, внутри находились сотрудники. И в какой-то момент они испугались. Дело в том, что одновременно у нескольких прозрачных дверей скопилась огромная толпа.
«Будто зомби пытаются проникнуть в твое жилище», – написал в комментарии к видео автор ролика.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что в недавно открывшемся ТЦ-гиганте во Владивостоке постоянно происходят какие-то скандалы и происшествия. То подземная парковка не открывается, то водители подерутся. В марте, например, в ТЦ избили школьницу.
Елена Миронова