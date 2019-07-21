В воскресенье, 21 июля, на одном из пляжей в приморском селе Андреевка неизвестные утопили автомобиль, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик dps_vl.

По словам местных жителей, владельцы авто хорошо провели время на морском берегу, однако не смогли спасти свой автомобиль.

«Наверное, при отливе подъехали к воде. Ну и давай бухать, и не заметили, как прилив подкрался», — пишут приморцы, отмечая, что само происшествие по меньшей мере является странным, ведь на всех пляжах на берег выезд запрещено.

Екатерина Брязгунова