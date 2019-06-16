В ночь на воскресенье, 16 июня, большегруз перевернулся на съезде с Золотого моста во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам свидетелей аварии, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе развязки Детского парка. Водитель груженой фуры входил в поворот с превышением скорости, не справившись с управлением, завалился на бок. Под тяжестью большегруза леерные ограждения оказались смяты.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова