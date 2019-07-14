Всю ночь стая царапала и кусала бампер и крылья, сообщает DEITA.RU.



Необычное ДТП произошло в типичном российском дворе. По данным телеграм-канала Mash, все произошло в Самаре.

На кадры попало «развлечение» огромной стаи бродячих собак. Животные прыгали по капоту припаркованного у подъезда авто, копали капот и грызли передние крылья. Скорее всего, они учуяли запах кошки, которая спала под машиной незадолго до этого.

Собаки разбирали машину несколько часов, а утром просто ушли. Хозяин авто снял последствия на камеру: весь капот в царапинах и проколах.

Елена Миронова