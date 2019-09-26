Видео: черный дым окутал спальный район столицы

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В четверг, 26 сентября, солнечный день во Владивостоке омрачил черный дым на ясном небе. Многие люди в социальных сетях интересуются, что же это горит на Чуркине, сообщает DEITA.RU.
По словам представителя регионального ГУ МЧС России Михаила Исаметова, это горит мусор и покрышки в заброшенном здании. У постройки нет ни крыши, ни дверей, ни окон, поэтому черный дым на всю округу.
Пожарные уже прибыли на место происшествие. В ближайшее время возгорание будет ликвидировано.
Екатерина Брязгунова
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