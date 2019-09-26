telegr wh call

Новости

Выберут ли Фургала на Камчатке, сказал эксперт

26 Сентябрь 2019, 17:02

Россияне сказали, что будут делать при четырёхдневке

26 Сентябрь 2019, 17:00

Елена Новицкая: новое сестринское отделение станет «Центром добра и здоровья»

26 Сентябрь 2019, 16:46

Губернатор отправил министра в Пахачи

26 Сентябрь 2019, 16:45

Бюджетные миллиарды уйдут на жильё чиновников

26 Сентябрь 2019, 16:40

Власти Приморья рассказали о мерах поддержки врачей в крае

26 Сентябрь 2019, 16:22

Прежний возраст выхода на пенсию вернут в России

26 Сентябрь 2019, 16:15

За неделю приморцы приобрели 30 тонн свежей горбуши

26 Сентябрь 2019, 16:07

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Видео: черный дым окутал спальный район столицы

26 Сентябрь 2019, 15:30

спасатели, пожарные, пожар

В четверг, 26 сентября, солнечный день во Владивостоке омрачил черный дым на ясном небе. Многие люди в социальных сетях интересуются, что же это горит на Чуркине, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя регионального ГУ МЧС России Михаила Исаметова, это горит мусор и покрышки в заброшенном здании. У постройки нет ни крыши, ни дверей, ни окон, поэтому черный дым на всю округу.

Пожарные уже прибыли на место происшествие. В ближайшее время возгорание будет ликвидировано.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Мэр Владивостока сделал заявление о пожаре в торговом центре

Появилось видео горящего торгового центра «Максим»

Фото: торговый центр «Максим» сгорел во Владивостоке

Популярное

Нештрафуемый порог в 20 км/ч отменяет ГИБДД

Границы городов меняются в Приморье

26 сентября вступает в силу новый пенсионный закон

Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке
‡агрузка...
Загрузка...