Видео: черный дым окутал спальный район столицы

В четверг, 26 сентября, солнечный день во Владивостоке омрачил черный дым на ясном небе. Многие люди в социальных сетях интересуются, что же это горит на Чуркине, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя регионального ГУ МЧС России Михаила Исаметова, это горит мусор и покрышки в заброшенном здании. У постройки нет ни крыши, ни дверей, ни окон, поэтому черный дым на всю округу.

Пожарные уже прибыли на место происшествие. В ближайшее время возгорание будет ликвидировано.

Екатерина Брязгунова