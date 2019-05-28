Во вторник, 28 мая, во Владивостоке со стройки упало стекло и уничтожило автомобиль, припаркованный у обочины, сообщает DEITA.RU. Происшествие случилось по адресу: улица Арсеньева, 2.

Соответствующее видео разместил паблик dpskontrol_125rus. Судя по кадрам, стеклопакет упал с высоты шестого этажа прямо на автомобиль. Машина получила серьезные механические повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее прошла информация о том, что минувшей ночью из-за непогоды, сопровождавшейся сильным ветром и ливнем, рухнули сразу две подпорные стены. Под грудами одной оказались сразу пять автомобилей, которые не подлежат восстановлению. Обрушение стены на улице Терешковой оказалось менее губительным и повредило пять машин.

Екатерина Брязгунова