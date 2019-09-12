Видео: десантник приземлился на многоэтажку и сполз по стене

На крышу жилого пятиэтажного дома в приморском городе Уссурийске в четверг, 12 сентября, приземлился парашютист, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, парашютист оказался военнослужащим. Ему помогли спуститься по приставной лестнице. На данный момент известно, что десантник жив, о полученных травмах ничего не сообщается.

Свидетели уточняют, что помогать приехал даже пожарный автомобиль.

Ранее DEITA.RU уже сообщало о подобном случае. Парашютист приземлился на дачный участок в Приморье и запутался в смородине. Дачницам пришлось тогда бросить все свои дела, чтобы оказать ему помощь.

Екатерина Брязгунова