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Видео: десантник приземлился на многоэтажку и сполз по стене
12 Сентябрь 2019, 15:59
На крышу жилого пятиэтажного дома в приморском городе Уссурийске в четверг, 12 сентября, приземлился парашютист, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, парашютист оказался военнослужащим. Ему помогли спуститься по приставной лестнице. На данный момент известно, что десантник жив, о полученных травмах ничего не сообщается.
Свидетели уточняют, что помогать приехал даже пожарный автомобиль.
Ранее DEITA.RU уже сообщало о подобном случае. Парашютист приземлился на дачный участок в Приморье и запутался в смородине. Дачницам пришлось тогда бросить все свои дела, чтобы оказать ему помощь.
Екатерина Брязгунова