Из-за действий эвакуаторщиков животное могло погибнуть, сообщает DEITA.RU.



На одной из арест-площадок для эвакуированных авто произошла драка. По данным инстаграм-паблика dpskontrol_125rus, все произошло на стоянке на улице Гульбиновича во Владивостоке.

Судя по видео, которое прислали очевидцы потасовки, в ней принимали участие трое: девушка и ее молодой человек и охранник стоянки. Суть конфликта - в собачке. Судя по всему, пара бросила машину в неположенном месте, а в салоне осталась собака породы еркширский терьер.

Машину увезли, так что долгое время элитная собачка была одна в закрытой машине. Девушка на эмоциях и с матом объясняла, что животное могло задохнуться и умереть.

Но охраннику было все равно: он кинулся с кулаками на парня и чуть не ударил хозяйку собачки. Чем закончилась история, неизвестно.

В соцсетях появилось множество комментариев к этому видео. Многие уверены - девушка виновата сама.

«Сколько раз твердили миру - нельзя, нельзя оставлять животных, детей в закрытой машине. И каждый олень упирается - я на 5 минут. Все что угодно может произойти за 5 минут - хоть дорога обвалится, а у пленника в запертой тачке шансов выжить не будет. Так что этой козе еще бы и за жестокое обращение с животными штраф впаять надо», – уверен пользователь «Инстаграма».

Ранее сообщалось о том, что в Биробиджане собака провалилась в битумную яму. Пока спасатели ехали на место, животное с головой ушло в состав. Ее удалось спасти только благодаря тому, что собака до последнего держала нос и рот на поверхности.

Елена Миронова