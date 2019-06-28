Двойник Джека Ма в Китае стал безумно популярен, сообщает DEITA.RU источник в Китае.

Ролик, на котором видно, как мужчина азиатской наружности идет по улице крупного города Поднебесной, набирает все большую популярность в социальный сетях КНР. Молодые китайцы и китаянки с азартом перекидывают друг другу данный ролик и отмечают, что гражданин до мельчайших деталей в облике похож на легендарного Джека Ма.

Добавим, что Джек Ма — культовая фигура в Китае. Его можно сравнить разве что с известным на весь мир Стивом Джобсом. Джек Ма или Ма Юнь (такое его настоящее имя) является основателем и председателем совета директоров огромной компании Alibaba Group. На данный момент состояние бизнесмена оценивается в 35,8 миллиарда долларов, что делает его богатейшим человеком в Китае.

Екатерина Брязгунова