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Видео: домик на колесах и фура устроили переполох на АЗС
В пятницу, 11 октября, большегруз и домик на колесах не поделили заправку на выезде из Уссурийска (Приморский край), сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик dps.control.
Судя по опубликованным кадрам, участниками аварии стали груженая фура с прицепом и домик на колесах, который находился у самой колонки. Домик получил серьезные механические повреждения, которые придется ремонтировать.
Причину аварии придется устанавливать сотрудникам ДПС.
Ранее прошла информация о том, что люди жалуются на регулярное закрытие АЗС по техническим причинам. Так, в середине сентября утром в субботу жительница Владивостока не смогла заправиться на выезде из города, так как две подряд заправки были зарыты.
Екатерина Брязгунова
Видео: dps.control