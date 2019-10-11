Видео: домик на колесах и фура устроили переполох на АЗС

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заправка, азс, бензин

В пятницу, 11 октября, большегруз и домик на колесах не поделили заправку на выезде из Уссурийска (Приморский край), сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик dps.control.

Судя по опубликованным кадрам, участниками аварии стали груженая фура с прицепом и домик на колесах, который находился у самой колонки. Домик получил серьезные механические повреждения, которые придется ремонтировать.

Причину аварии придется устанавливать сотрудникам ДПС.

Ранее прошла информация о том, что люди жалуются на регулярное закрытие АЗС по техническим причинам. Так, в середине сентября утром в субботу жительница Владивостока не смогла заправиться на выезде из города, так как две подряд заправки были зарыты.

Екатерина Брязгунова

Видео: dps.control

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