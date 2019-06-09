Серьезное ДТП случилось во Владивостоке в ночь на воскресенье, 9 июня, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовали местные паблики в Instagram.

По имеющейся информации, авария с участием одного дорогого внедорожника произошла возле дома № 53 на Народном проспекте.

Предположительно, водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Переднее колесо вывернуло и выдернуло из оси.

Не исключено, что восстановить его будет либо невозможно, либо очень дорого. Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова