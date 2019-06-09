9 Июнь 2019, 10:52
Видео: дорогое авто «размотало» на проспекте
Источник изображения: DEITA.RU
Серьезное ДТП случилось во Владивостоке в ночь на воскресенье, 9 июня, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовали местные паблики в Instagram.
По имеющейся информации, авария с участием одного дорогого внедорожника произошла возле дома № 53 на Народном проспекте.
Предположительно, водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Переднее колесо вывернуло и выдернуло из оси.
Не исключено, что восстановить его будет либо невозможно, либо очень дорого. Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Брязгунова
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